WHL: Егор Замула стал второй звездой матча, набрав 3 очка и отыграв 32 минуты

Защитник «Калгари Хитмен» Егор Замула признан второй звездой встречи с «Саскатуном» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате Западной хоккейной лиги. Российский хоккеист записал на свой счёт 3 (1+2) очка, проведя на льду 32 минуты.



Напомним, летом Егор Замула подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией Флайерз». Россиянин не был задрафтован и находился в тренировочном лагере по приглашению клуба.



В прошлом сезоне Замула играл за «Реджайну», а позже перешёл в «Калгари Хитмен». Он сыграл в чемпионате 69 матчей и набрал 18 (2+16) очков.



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