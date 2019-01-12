Гецлаф: за три недели у меня было 12 интервью о поражениях «Анахайма»

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф поделился впечатлениями от проигранного матча с «Питтсбург Пингвинз» (4:7). Поражение стало для «уток» десятым подряд в чемпионате.



«Отвратительно, что мы не сумели победить в матче, который начали с трёх голов. Мы должны выполнять свою работу. У меня было 12 подобных интервью за последние три недели. Каждый раз одно и то же. Мы должны принимать логичные и вдумчивые решения на льду. Победы не приходят просто так. Нужно думать об игре, обдумывать свои действия, весь процесс.



Мы перестали играть, а у «Питтсбург» хорошая команда, не отдающая победы так просто. Мы вышли и начали играть проще, стали допускать ошибки, удаляться. Мы просто бегали в своей зоне», — цитирует игрока официальный сайт NHL.

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