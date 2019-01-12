Постма — о низкой результативности «Ак Барса»: не знаю причины, мы работаем

Защитник казанского «Ак Барса» Пол Постма поделился мнением о низкой результативности команды в нынешнем чемпионате. В 51 матче забито 134 гола.



«С чем связана низкая результативность команды? Если честно, даже не знаю. Мы работаем в атаке, стараемся создавать голевые моменты. Их немного, но они есть. Постараемся ещё эффективнее действовать, поработать над реализацией моментов. У нас неплохо идут дела в обороне, но если не забиваешь — ты не побеждаешь. Мы это понимаем.



Моя помощь атакующей линии? Пытаюсь помочь нападающим действовать по схеме. Подключаться, бросать, создавать моменты. Но это сложно, не всё получается. Главное для меня всё же оборона, это первостепенная задача. Стараюсь играть строго и уверенно сначала на своей половине поля, не давать шанса нападающим соперника. Если выдаётся шанс поддержать атаку — бегу. Возможно, мне надо больше подключаться, и мы будем больше забивать», — цитирует Постму «Спорт Бизнес Online».