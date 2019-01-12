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«Ак Барс» отправился на тренировочный сбор в ОАЭ

«Ак Барс» отправился на тренировочный сбор в ОАЭ
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» отправился на традиционный для зимней паузы восстановительный сбор в Объединённые Арабские Эмираты. В течение пяти дней команда проведёт комплекс тренировок на земле, а также ряд восстановительных занятий.

В составе «Ак Барса» на сбор отправились 23 хоккеиста:

вратари Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский;

защитники Андрей Педан, Пол Постма, Роман Абросимов, Роман Манухов, Рафаэль Батыршин, Альберт Яруллин, Андрей Марков, Никита Лямкин;

нападающие Андрей Попов, Михаил Глухов, Артём Михеев, Александр Свитов, Вячеслав Основин, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Владимир Ткачёв, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Иржи Секач, Алексей Попов, Фёдор Малыхин.

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