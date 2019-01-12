Бобарико — об игре с Канадой: Россия была в одной шайбе от финала МЧМ

Главный тренер молодёжной женской сборной России Евгений Бобарико поделился впечатлениями от проигранного матча с Канадой (3:4 ОТ) в полуфинале МЧМ. Напомним, завтра, 13 января, россиянки сыграют за бронзу с Финляндией.



«Мы были в одной заброшенной шайбе от финала, но, к сожалению, в овертайме исход встречи решился в пользу соперника, сборная Канады реализовала большинство после нашего удаления в концовке третьего периода. Сейчас уже надо забыть этот матч, завтра нас ждёт главная игра — за бронзовые медали с Финляндией. Нужно показать в ней все свои сильные стороны: командную игру, мастерство, характер. Права на ошибку у нас нет», — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России.

Женская сборная России в овертайме уступила Канаде в полуфинале МЧМ-2019