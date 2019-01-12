Форвард «Нэшвилла»: с 18 лет борюсь с алкоголизмом и тревожностью

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон рассказал о проблемах с алкоголем.



«С 18 лет я боролся с тревожностью, депрессией и алкоголизмом. 23 месяца я был трезвым, но в мае 2018 года снова начал пить. После событий, произошедших 16 июня, я добровольно присоединился к программе НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Сейчас я трезв и веду здоровый образ жизни. Хочу быть хорошим отцом, партнером, товарищем по команде и человеком.



В предыдущем заявлении Дженнифер (девушка Уотсона. — Прим. «Чемпионата») сообщила, что тоже борется с алкоголизмом. «Сейчас мы в хорошем месте. Мы здоровы и счастливы. Ошибки, которые мы допустили в прошлом, преподали нам хороший урок. Я принимал неправильные решения, которые не соответствуют стандартам «Нэшвилл Предаторз» и НХЛ. Сейчас мы пытаемся двигаться вперед и воспитывать нашу дочь Оливию в здоровой атмосфере», — написал Уотсон в «инстаграме».



В июне хоккеист был арестован по обвинению в домашнем насилии по отношению к его подруге.