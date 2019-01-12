Р. Ротенберг: скоро женская сборная России будет регулярно обыгрывать Канаду

Первый вице-президент Федерации хоккея России, руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг прокомментировал проигрыш (3:4 ОТ) женской молодёжной сборной России в полуфинальном матче МЧМ-2019 с Канадой. Теперь в матче за бронзовые медали россиянки встретятся с Финляндией.



«Конечно, мы очень хотели, чтобы наши девчонки победили, и шансы на победу были — игра была равной. Наши девушки показали борьбу и самоотдачу, и это все говорит о том, что у нас есть прогресс в системе подготовки. Мы можем обыгрывать и Канаду, и США, и будем это делать регулярно в будущем. Необходимо только работать и не опускать руки», — приводит слова функционера ТАСС.



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Женская сборная России в овертайме уступила Канаде в полуфинале МЧМ-2019