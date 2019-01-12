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Финский журналист: Бобровский не соответствует зарплате, ему всё надоело

Финский журналист: Бобровский не соответствует зарплате, ему всё надоело
Хоккей / НХЛ

Финский журналист Сами Хоффрен прокомментировал ситуацию с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским, у которого непростые отношения с клубом.

«Бобровский был одним из лидеров НХЛ в последние годы, успехи „Коламбуса“ не случились бы без его яркой игры. Российский вратарь был настоящим бриллиантом в команде, но в последнее время всё поменялось. Всё началось после провальных результатов Бобровского в плей-офф — в матчах на вылет он не сумел проявить свои лучшие качества. Разочаровав тренеров и руководство, голкипер вряд ли мог сохранить к себе прежнее отношение.

Бобровскому хочется уйти, иначе бы он подписал контракт летом. У него непростые отношения с Тортореллой, но главное заключается в другом — ему в „Коламбусе“ всё надоело. Что приводит к провалу в игре — сейчас игра Бобровского и близко не соответствует его зарплате.

Это шанс для финского голкипера Корписало, но руководство команды не видит его в роли основного вратаря», — написал журналист.

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