Тротц: встреча с ненавистными «Рейнджерс» — шанс вернуть эмоции в игру

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от дерби — матча с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится сегодня, 12 января, начало — в 21:00 мск.



«Когда играешь с конкурентом, эмоции всегда становятся фактором в игре. Думаю, они сыграют на руку обеим командам. Для нас встреча с ненавистным соперником — это возможность вернуть эмоции в нашу игру», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Айлендерс» одержали тринадцать побед в последних пятнадцати встречах с «Рейнджерс» начиная с декабря 2015 года. «Рейнджерс» разделили с «Айлендерс» победы в двух первых поединках текущего сезона.



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