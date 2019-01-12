А. Медведев: стоит ещё раз подумать над возвращением юниорской сборной в МХЛ

Председатель правления Молодёжной хоккейной лиги Александр Медведев прокомментировал возможность вхождения юниорской сборной России в состав МХЛ. Напомним, ранее специально созданная юниорская сборная России под руководством Виталия Прохорова, наигрывавшаяся в МХЛ в сезоне-2015/16, за несколько дней до отправления на чемпионат мира в США была заменена на команду Сергея Голубовича из-за риска дисквалификации.



«Сейчас эта тема не обсуждается, хотя на перспективу, может быть, стоит ещё раз подумать. Тем более инфраструктура есть сейчас не только в Москве, а и в Санкт-Петербурге, и в Казани. Клубное противостояние сильно тем, что есть противостояние конкретных городов и регионов. Мы эту тему ещё раз рассмотрим со всеми плюсами и минусами, cтавить крест из-за этого случая не стоит», — цитирует Медведева ТАСС.

Хоккейная армия, которую убил мельдоний. Где сейчас команда Прохорова? Они должны были рвать всех, но всё испортил допинг.