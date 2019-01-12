Нападающий «Локомотива» Слепец: дорога в «Ладу» ни в коем случае не закрыта

Нападающий «Локомотива» Кирилл Слепец после возвращения с МЧМ-2019 с бронзовой медалью рассказал о дальнейших планах.

«Я вернулся из сборной в расположение «Локомотива». Отдохнул, впереди игра, если буду в составе, а так — тренировки, игры, помогать команде.

Вероятность возвращения в «Ладу»? Ну, это не закрытый вариант — я в любой момент могу туда отправиться. Тренерам решать. Это также будет зависеть от моей игры. Туда дорога не закрыта ни в коем случае. Этот вариант пока не обсуждается, это момент такой спонтанный. Ну не то что спонтанный, но в один миг всё может решиться. И не то чтобы об этом разговаривают.

Тяжело перестраиваться — это самый большой минус. И в смысле уровня соперников и партнёров, и сама по себе игра чуть-чуть разная», — цитирует Слепца «Собеседник».