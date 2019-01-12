Сборная Запада в восьмой раз победила Восток на Кубке Вызова

Сборная Запада победила сборную Востока на Кубке Вызова Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Александра Савченкова и Андрея Потайчука.
Счёт был открыт на 32-й минуте матча, цели достиг бросок Марка Вербы. Окончательный счёт установил бронзовый призёр МЧМ-2019 Кирилл Марченко, поразив пустые ворота на последней минуте третьего периода. Счёт в противостоянии Запад — Восток на Кубке Вызова стал 8:2.
Четыре лучших игрока Матча звёзд МХЛ примут участие в Звёздном уик-энде КХЛ, который пройдёт в Казани 18—20 января.
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Это чёрные дыры нашего хоккея.