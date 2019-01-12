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Сборная Запада в восьмой раз победила Восток на Кубке Вызова

Сборная Запада в восьмой раз победила Восток на Кубке Вызова
Хоккей / МХЛ

Сборная Запада победила сборную Востока на Кубке Вызова Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Александра Савченкова и Андрея Потайчука.

Счёт был открыт на 32-й минуте матча, цели достиг бросок Марка Вербы. Окончательный счёт установил бронзовый призёр МЧМ-2019 Кирилл Марченко, поразив пустые ворота на последней минуте третьего периода. Счёт в противостоянии Запад — Восток на Кубке Вызова стал 8:2.

МХЛ - Кубок Вызова. Кубок Вызова 2019
12 января 2019, суббота. 17:00 МСК
Сборная Востока
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Сборная Запада
0:1 – Верба (Морулёв) – 31:39 (5x5), 0:2 – Марченко – 59:09 (en)

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