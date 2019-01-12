Маккиннон: я поступил глупо, не имею права так относиться к тренеру

Главная звезда «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выразил сожаление по поводу своего поведения во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:5). Во время матча Маккиннон вступил в перепалку с тренером «лавин» Джаредом Беднаром, посоветовав наставнику «заняться своей работой». Маккиннон так активно вступил в спор, что упал со скамейки.

«Я считал, что Варламова надо было менять раньше, а он этого не сделал. Вот и всё. Я поступил глупо. Просто был очень расстроен. Всё дело было в том, когда поменяли вратаря. Все были расстроены, но только я сорвался. Тут не может быть никаких оправданий. Все хотят победить не меньше меня. Однако все смогли справиться с эмоциями. Я не имею права терять контроль над собой и так относиться к тренеру. Мы проиграли восемь матчей из девяти. Ткачук отправил шайбу в пустые ворота. Мне было очень обидно. Мне нравится играть под руководством Беднара. Всем это нравится. Это исключительно моя вина, и я несу полную ответственность за случившееся», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Маккиннон в матче с «Калгари» забросил одну из шайб. Уже к середине первого периода «Калгари» вёл со счётом 2:0. Сопернику удалось сравнять счёт, но затем хозяева вновь вышли вперёд и сохранили преимущество.