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Стали известны имена четверых молодых игроков на Матч звёзд КХЛ

Стали известны имена четверых молодых игроков на Матч звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ

Сборная Запада переиграла сборную Востока на Кубке Вызова Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Александра Савченкова и Андрея Потайчука.

По итогам встречи пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена четверых хоккеистов, которые за выступление на Кубке Вызова получат право сыграть в Матче звёзд КХЛ. Лучшими игроками признаны Марк Верба («Русские Витязи», Чехов), Антон Васильев («Динамо» Санкт-Петербург), Кирилл Марченко («СКА-1946» Санкт-Петербург) и Арсен Хисамутдинов («Реактор» Нижнекамск).

Марченко является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России. Звёздный уик-энд КХЛ пройдёт в Казани 19—20 января.

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