ВХЛ: Кочетков оформил шат-аут в первом матче после МЧМ-2019, отразив 31 бросок

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Рязань» переиграл «Южный Урал». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу фарм-клуба «Сочи».

Ворота «Рязани» защищал бронзовый призёр МЧМ-2019 Пётр Кочетков, для которого эта игра стала первой после возвращения из Канады. Кочетков отразил 31 бросок и оформил второй шат-аут в чемпионате. В этом сезоне ВХЛ Кочетков выиграл шесть матчей из 13, пропуская в среднем за игру 1,91 шайбы и отражая 93,7% бросков.

На групповом этапе МЧМ подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.