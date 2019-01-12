К. Марченко: всё равно, за кого играть на Матче звёзд. Взяли бы хоть куда-нибудь

Нападающий сборной Запада и СКА-1946 Кирилл Марченко прокомментировал попадание на Матч звёзд КХЛ.

«Матч был тяжёлым, команды сражались, играли в активный хоккей, мы просто готовились, понимали ответственность происходящего. Начали неважно, но затем сумели наверстать упущенное, забить. Классная атмосфера, поддержка болельщиков была — правда, на стороне Востока, но ничего страшного, всё равно очень приятно находиться здесь. Собрали лучших ребят, у меня здесь много знакомых в сборной Востока, сменили обстановку, развеялись. Тем не менее интрига сохранялась до последнего.

Конечно, я не ожидал, что получу приглашение на Матч звёзд КХЛ. Не думаю, что заслужил это своей игрой сегодня. Были парни, которые сыграли лучше. Тем не менее буду готовиться. Всё равно, в какой команде играть на Матче звёзд. Взяли бы хоть в какую-нибудь. Приятно просто побывать на таком событии, почувствовать его атмосферу. В каких конкурсах готов поучаствовать? Буллитном и круге на скорость, наверное» —, цитирует Марченко официальный сайт МХЛ.