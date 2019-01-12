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Васильев: на Кубке Вызова ребята бьются, клюшками попадают, в КХЛ поспокойнее

Васильев: на Кубке Вызова ребята бьются, клюшками попадают, в КХЛ поспокойнее
Хоккей / КХЛ

Нападающий сборной Запада и санкт-петербургского «Динамо» Антон Васильев прокомментировал попадание на Матч звёзд КХЛ.

«Сложная была игра. Спасибо большое тренерам, которые нас направили, правильно подсказали, без них у нас вряд ли что-либо получилось. Начали не очень. Видно, что ребята все после перелёта, тяжеловато, но потом добавили, плюс в защите хорошо сыграли. Атмосфера была отличная.

Очень сильно хотелось попасть на Матч звёзд КХЛ, но сегодня я мог бы сыграть намного лучше и более заслуженно получить этот приз. Вообще, на Кубке Вызова тяжелее, тут ребята бьются, часто клюшками попадают, в КХЛ поспокойнее. Приму участие в любом конкурсе мастер-шоу КХЛ, в котором доверят тренеры», — цитирует Васильева официальный сайт МХЛ.

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