ВХЛ: китайский «Чэн Тоу» прервал 19-матчевую победную серию «СКА-Нева»

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Чэн Тоу» переиграл «СКА-Нева». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу китайского клуба.

В составе победителей отличились Александр Шибаев, Егор Лебедев и Марат Зарипов. Единственная шайба «армейского» клуба — на счету Дениса Орловича-Грудкова.

«К сожалению, игра не получилась. Мне не удалось до игроков донести, насколько серьёзен соперник, несмотря на то что они играют всего в три звена. Команда очень прилично играет на выезде. Беру вину на себя за то, что не смог убедить ребят в том, что никто просто так в ВХЛ победу не отдаёт. Несмотря на предыдущие победы. Надо бороться, отдавать все силы для победы. Нужно играть правильно. В этот раз не получилось. Ничего, разберём, обсудим и будем готовиться к следующему матчу. Соперника — с победой», — прокомментировал поражение главный тренер «СКА-Нева» Михаил Кравец.