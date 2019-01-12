Буре: Кучеров — форвард совсем другого поколения, его игра вызывает восхищение

Знаменитый в прошлом российский нападающий Павел Буре поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Я лично Кучерова хорошо не знаю, это форвард совсем другого поколения. Но обращу внимание вот на какие моменты. Во-первых, игра Никиты вызывает восхищение и уважение. Он не просто идёт по графику Яромира Ягра двадцатилетней давности, но и тащит «Тампу» в лидеры лиги. Он истинно командный игрок.

Кучеров — настоящий фанат хоккея. Постелил себе дома искусственный лёд, читает только о хоккее, говорит о хоккее. Все люди разные. Но очень здорово, что человек так увлечён обожаемым делом. Хотя у меня в своё время было иначе. Я считал хоккей только любимой работой, но на первое место ставил семью и друзей. Нам говорили, что Бобби Орр являлся в раздевалку за два часа до того, как там появлялась команда перед матчем. А вот я приходил за 10 минут до того момента, как предписывали по командному расписанию.

Кучеров — фанат диеты, как мне рассказали. Он даже летом не позволяет себе куска торта, почти не пьёт алкоголя, не употребляет вредного из фаст-фуда. Поэтому Никита всегда в такой изумительной физической форме. При этом он молодой, все лишние калории сжигаются за одну тренировку. Конечно, мы такими не были. В советское время не знали ни о каких диетах. Не заморачивались о том, чтобы уделять очень много времени питанию, витаминам, отдыху. Сейчас на это работает целая индустрия, всё далеко ушло вперёд. Игроки могли позволить себе больше, не отмечали подписания нового контракта или окончания сезона только минеральной водой. Однако и конкуренция теперь ушла гораздо дальше. Очень здорово, что Кучеров не только её выдерживает, но и является в эти дни одним из лучших хоккеистов мира», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.