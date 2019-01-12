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24 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» взять реванш в «Битве за Нью-Йорк»

24 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» взять реванш в «Битве за Нью-Йорк»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. «Синерубашечники» прервали пятиматчевую серию поражений. «Рейнджерс» взяли реванш в «Битве за Нью-Йорк» за поражение в предыдущем матче (3:4).

В составе победителей отличились Филип Хитил и Матс Цуккарелло. Норвежский форвард отличился за пять минут до конца третьего периода. Единственная шайба «островитян» — в активе Антони Бовилье.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Бовиллье (Бейли, Пулок) – 28:40 (5x4), 1:1 – Хитил (Нивс) – 34:09 (5x5), 1:2 – Цуккарелло (Деанджело, Зибанеджад) – 54:55 (5x5)

Главным героем матча стал российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 24 броска. Нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут 43 секунды, его партнёр по команде Павел Бучневич — 10:01.

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