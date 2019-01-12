24 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» взять реванш в «Битве за Нью-Йорк»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. «Синерубашечники» прервали пятиматчевую серию поражений. «Рейнджерс» взяли реванш в «Битве за Нью-Йорк» за поражение в предыдущем матче (3:4).

В составе победителей отличились Филип Хитил и Матс Цуккарелло. Норвежский форвард отличился за пять минут до конца третьего периода. Единственная шайба «островитян» — в активе Антони Бовилье.

Главным героем матча стал российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 24 броска. Нападающий «синерубашечников» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут 43 секунды, его партнёр по команде Павел Бучневич — 10:01.