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«Филадельфия» потерпела девятое поражение в 10 матчах, проиграв «Нью-Джерси»

«Филадельфия» потерпела девятое поражение в 10 матчах, проиграв «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 3:2. Подопечные Скотта Гордона потерпели девятое поражение в 10 последних матчах.

В составе победителей отличились Деймон Сиверсон, Нико Хишир и Майлз Вуд. Шайбы «Флайерз» — в активе Джеймса ван Римсдайка и Шона Кутюрье.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Сиверсон (Стэффорд, Заха) – 06:32 (5x5), 2:0 – Хишир – 25:08 (5x5), 2:1 – ван Римсдайк (Кутюрье, Проворов) – 35:51 (5x5), 3:1 – Вуд (Коулман, Хишир) – 41:18 (5x5), 3:2 – Кутюрье (Ворачек, ван Римсдайк) – 59:58 (6x5)

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 54 секунды, за которые отметился результативной передачей и показателем полезности «0».

«Нью-Джерси» прервал серию из трёх поражений и занимает 13-е место в Восточной конференции.

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