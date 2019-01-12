«Филадельфия» потерпела девятое поражение в 10 матчах, проиграв «Нью-Джерси»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 3:2. Подопечные Скотта Гордона потерпели девятое поражение в 10 последних матчах.

В составе победителей отличились Деймон Сиверсон, Нико Хишир и Майлз Вуд. Шайбы «Флайерз» — в активе Джеймса ван Римсдайка и Шона Кутюрье.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 54 секунды, за которые отметился результативной передачей и показателем полезности «0».

«Нью-Джерси» прервал серию из трёх поражений и занимает 13-е место в Восточной конференции.