«Чикаго» потерпел третье поражение подряд, проиграв в овертайме «Вегасу»

«Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Блэкхоукс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенной шайбой в овертайме отметился защитник гостей Ши Теодор. По два балла в составе победителей набрали Алекс Так (1+1) и Макс Пасиоретти (0+2).

В составе «Блэкхоукс» дубль оформил форвард Алекс Дебринкэт. В активе Патрика Кейна гол и результативная передача.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 25 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и совершил силовой приём.