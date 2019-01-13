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«Чикаго» потерпел третье поражение подряд, проиграв в овертайме «Вегасу»

«Чикаго» потерпел третье поражение подряд, проиграв в овертайме «Вегасу»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Блэкхоукс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенной шайбой в овертайме отметился защитник гостей Ши Теодор. По два балла в составе победителей набрали Алекс Так (1+1) и Макс Пасиоретти (0+2).

В составе «Блэкхоукс» дубль оформил форвард Алекс Дебринкэт. В активе Патрика Кейна гол и результативная передача.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 25 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и совершил силовой приём.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3:4
2:0, 1:2, 0:1, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Дебринкэт (Кагун) – 04:36 (5x5), 2:0 – Кейн (Густафссон, Тэйвз) – 15:20 (5x4), 2:1 – Так (Пасиоретти, Шмидт) – 21:34 (5x5), 3:1 – Дебринкэт (Кейн, Густафссон) – 27:22 (5x4), 3:2 – Карпентер (Линдберг, Меррилл) – 39:06 (5x5), 3:3 – Штястны (Пасиоретти, Так) – 55:56 (5x5), 3:4 – Теодор – 61:19 (3x3)
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