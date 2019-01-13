Вратарь «Вашингтона» Холтби получил клюшкой в глаз и не смог продолжить матч

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

На 29-й минуте матча повреждение получил основной голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби. Он получил клюшкой в глаз и не смог продолжить матч. Брэйдена в воротах «столичной» команды заменил Феникс Копли.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Hockey Night in Canada.

Счёт в матче на 1-й минуте открыл форвард гостей Кэм Аткинсон. В концовке третьего периода Евгений Кузнецов счёт сравнял, но на большее «столичных» не хватило. Победу «Коламбусу» в овертайме принёс точный бросок Артемия Панарина.