Евгений Кузнецов прервал 17-матчевую безголевую серию, переведя игру в овертайм

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил единственную шайбу «столичной» команды. Российский нападающий забил восьмой гол в сезоне на 59-й минуте матча и перевёл игру в овертайм. Таким образом, воспитанник челябинского хоккея прервал серию из 17 матчей без голов.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

В этой игре Кузнецов провёл на льду 21 минуту 45 секунд (2.44 – в большинстве, показатель полезности «0») и отметился шестью бросками в створ ворот. Эффективность действий на вбрасываниях составила 50% (выиграл 11 попыток из 22).