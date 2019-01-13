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Игроки «Коламбуса» отпраздновали победный гол Панарина в стиле Кузнецова

Игроки «Коламбуса» отпраздновали победный гол Панарина в стиле Кузнецова
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче. Российский нападающий забил 16-й гол в сезоне, отличившись в овертайме во второй игре подряд. Всего у него стало четыре шайбы в овертаймах за сезон – рекорд «Блю Джекетс».

Примечательно, что его партнёры, празднуя шайбу, изобразили фирменную «птичку» Евгения Кузнецова, который ранее сравнял счёт в матче.

Видео празднования также можно посмотреть в «твиттере» Иэна Олэнда.

В этой игре Панарин провёл на льду 21 минуту 29 секунд (1.44 – в большинстве, показатель полезности «+1»).

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