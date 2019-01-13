Кузнецов: приятно, что в «Коламбусе» думают обо мне, как и в прошлом плей-офф

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 ОТ) прокомментировал реакцию игроков соперника на гол Артемия Панарина.

«Празднование игроков «Коламбуса»? Это здорово. Приятно, что люди думают обо мне, как и в прошлом плей-офф. Помните?

Мой гол? Уилсон сказал после игры, что не думал, что я брошу с ходу. Так же, как и ещё 19 тысяч человек. А я помнил, что давно уже не забивал, а чтобы забить, нужно бросать по воротам», — приводит слова Кузнецова журналист Washington Post Изабелль Хуршудян.

В плей-офф 2018 года «Вашингтон» переиграл «Коламбус» в первом раунде со счётом 4-2, а сам Кузнецов набрал 8 (4+4) очков в шести матчах.