Уилсон: празднование «Коламбуса» было обидным, «Вашингтон» запомнит это

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 ОТ) прокомментировал реакцию игроков соперника на гол Артемия Панарина.

«Я этого не видел, но считаю, что это немного обидно. Они запомнят, что случилось, мы тоже. Теперь это принципиальное противостояние. Когда соперник выбивает тебя из плей-офф, не будешь довольным. Уверен, впереди ещё будут матчи, в которых проявится эта вражда», — цитирует Уилсона официальный «твиттер» «Вашингтона».

Игроки «Коламбуса», празднуя шайбу, изобразили фирменную «птичку» Евгения Кузнецова, который ранее сравнял счёт в матче. В плей-офф 2018 года «Вашингтон» переиграл «Коламбус» в первом раунде со счётом 4-2, а сам Кузнецов набрал 8 (4+4) очков в шести матчах.