Артемий Панарин установил рекорд «Коламбуса» по голам в овертаймах за один сезон

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Победу «Коламбусу» в овертайме принёс точный бросок Артемия Панарина, который отличился в овертайме во втором матче подряд. Всего у него стало четыре шайбы в овертаймах за сезон – рекорд «Блю Джекетс». Российский форвард превзошёл достижения Кэма Аткинсона и Сета Джонса (по три шайбы в сезоне-2016/17).

Видео гола Панарина также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».

В этой игре Артемий провёл на льду 21 минуту 29 секунд (1.44 – в большинстве, показатель полезности «+1»).