Купер — о Кучерове: этот парень делает магические вещи, он просто в ударе

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей. Для «Тампы» эта победа стала третьей кряду. Главным героем встречи стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 3 (1+2) очка.

«Этот парень делает какие-то магические вещи, он просто в ударе. Когда у него так прёт, нужно получать от него максимум», — прокомментировал игру Кучерова главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, отметился передачей и закончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский провёл матч в запасе.