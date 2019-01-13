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NBC Sports: Овечкина просто так не уничтожить, но такие травмы очень опасны

NBC Sports: Овечкина просто так не уничтожить, но такие травмы очень опасны
Хоккей / НХЛ

Обозреватель сайта телекомпании NBC Sports Джеймс О'Брайен прокомментировал травму руки, полученную капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 ОТ).

«В этом матче у «Вашингтона» было несколько неприятных моментов, связанных с травмами. Брейден Холтби получил от Аткинсона клюшкой в глаз, и эта травма вызывает беспокойство.

Второй травмой стало повреждение Александра Овечкина. Он пропустил вторую половину стартового периода, уйдя в раздевалку. Потом вернулся и играл в полную силу. Кажется, он в порядке, потому что Овечкин иногда кажется неуничтожаемым. Но такие травмы нужно отслеживать, потому что бывают моменты, когда адреналин мешает хоккеисту правильно оценить степень повреждения. И только после матча становится ясно, что травма была более серьёзной, чем ожидалось», — отметил О'Брайен.

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