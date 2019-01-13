NBC Sports: Овечкина просто так не уничтожить, но такие травмы очень опасны

Обозреватель сайта телекомпании NBC Sports Джеймс О'Брайен прокомментировал травму руки, полученную капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 ОТ).



«В этом матче у «Вашингтона» было несколько неприятных моментов, связанных с травмами. Брейден Холтби получил от Аткинсона клюшкой в глаз, и эта травма вызывает беспокойство.



Второй травмой стало повреждение Александра Овечкина. Он пропустил вторую половину стартового периода, уйдя в раздевалку. Потом вернулся и играл в полную силу. Кажется, он в порядке, потому что Овечкин иногда кажется неуничтожаемым. Но такие травмы нужно отслеживать, потому что бывают моменты, когда адреналин мешает хоккеисту правильно оценить степень повреждения. И только после матча становится ясно, что травма была более серьёзной, чем ожидалось», — отметил О'Брайен.

Александру Овечкину наложили швы во время матча с «Коламбусом»