Аткинсон: Панарин 100 раз на дню отрабатывает ван-таймер, наконец-то окупилось

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон после победы в матче регулярного сезона НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) прокомментировал победный гол Артемия Панарина.

«Говорил ему, что уже настало время забить ван-таймером (бросок в одно касание. — Прим. «Чемпионата»). На тренировках он отрабатывает этот бросок по сто раз на дню. Приятно видеть, что это наконец-то окупилось», —приводит слова Аткинсона журналист Том Рид.

Видео гола Панарина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Панарин отличился во втором овертайме подряд. У него стало четыре шайбы в овертаймах за сезон — рекорд «Блю Джекетс». Российский форвард превзошёл достижения Кэма Аткинсона и Сета Джонса (по три шайбы в сезоне-2016/17).