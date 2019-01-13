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«Адмирал» — «Локомотив»: Локтионов открыл счёт после грубейшей ошибки Красоткина

«Адмирал» — «Локомотив»: Локтионов открыл счёт после грубейшей ошибки Красоткина
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» обыгрывает «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода команда Дмитрия Квартальнова ведёт со счётом 1:0.

Счёт был открыт на последней минуте стартового периода, отличился Андрей Локтионов. Лидер гостей воспользовался грубейшей ошибкой вратаря «Адмирала» Антона Красоткина. Приморская команда играла в численном преимуществе, шайба оказалась в зоне защиты «моряков». Красоткин подобрал шайбу, но не смог выполнить передачу партнёру, вместо этого выложив шайбу точно на крюк Локтионову, который поразил пустые ворота. Это первый матч Андрея после месячного отсутствия из-за травмы.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

21-летний вратарь является воспитанником ярославского хоккея. С сезона-2013/14 выступал в МХЛ в составе «Локо».

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