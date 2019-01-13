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Агент Бобровского был замечен в отеле «Коламбуса» в Вашингтоне

Агент Бобровского был замечен в отеле «Коламбуса» в Вашингтоне
Хоккей / НХЛ

Агент российского голкипера Сергея Бобровского Пол Теофанос был замечен в отеле «Коламбуса» в Вашингтоне, информирует клубный инсайдер Том Рид.

На этой неделе Бобровский был отстранён от команды на игру с «Нэшвилл Предаторз» по причине «внутреннего инцидента». После пропуска матча с «хищниками» Бобровский был возвращён в команду, однако не принял участия в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ). Ожидается, что Сергей должен занять пост стартового голкипера в следующей игре «мундиров», с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен ранее заявил, что сохраняет надежду продлить контракт с Бобровским. При этом в действующем соглашении российского вратаря действует пункт о полном запрете на обмен.

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