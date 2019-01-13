Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата. Российские игроки не были отмечены лигой.
Главной звездой дня стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:2) оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ.
Второй звездой признан голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, отыгравший на ноль в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:0). Канадский вратарь отразил 28 бросков.
Замкнул топ-3 форвард-новичок «Аризоны Койотс» Конор Гарланд, сделавший дубль в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2). 22-летний американец стал первым новичком в истории «Койотс», забивавшим в четырёх матчах подряд. В этих играх на его счету шесть голов.