Безголевая серия Валерия Ничушкина в НХЛ достигла 52 матчей

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей.

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 9 минут 52 секунды и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 36-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 52 матчей.

В 36 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-4» и среднем игровом времени 12 минут 31 секунда.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 22 минуты 18 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил два силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-1».