Плющев: на пике чемпионата «Ак Барс» летит в Эмираты, для меня это загадка

Заслуженный тренер Владимир Плющев прокомментировал решение «Ак Барса» отправиться на зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

«Честно скажу, это для меня большая загадка. На пике чемпионата один из наших клубов получает 12-дневный перерыв и летит в Эмираты? Это что-то новое! Было бы весело, если бы в НХЛ действующий чемпион — «Вашингтон» — тоже рванул на неделю, например, на Гавайи. Нарушена вся логика и вся ткань регулярного чемпионата. Странно, что клубы, получая календарь, этот момент не увидели. Наверное, каждый смотрел только своё расписание.

Это довольно сомнительное мероприятие. Да, появляется время провести целый ряд микроциклов — и восстановительных, и подготовительных. Но очевидны и риски. В разгар сезона резко поменять часовые пояса, климат, ритм жизни команды — большой риск. Вспоминаю, как в прошлом сезоне после похожей поездки резко сдал «Барыс». Честно скажу, как тренер, в середине сезона я на такое мероприятие, скорее всего, не пошёл бы. Впрочем, не будем торопиться с выводами, всё покажет плей-офф», — цитирует Плющева Russia-Hockey.