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«Йокерит» на выезде переиграл «Куньлунь», Маннинен и Шор оформили по хет-трику

«Йокерит» на выезде переиграл «Куньлунь», Маннинен и Шор оформили по хет-трику
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» победил «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Лаури Марьямяки.

Главным героем матча стал форвард гостей Сакари Маннинен, в его активе хет-трик. Ещё по одному разу в составе победителей отличились Сами Лепистё и Джон Норман. В составе хозяев солировал Дрю Шор, забросивший все три шайбы команды Юсси Таполы.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3:5
1:2, 0:2, 2:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Маннинен (Мозес, Йенсен) – 03:23 (5x5), 1:1 – Шор (Витасек) – 05:18 (5x5), 1:2 – Лепистё (Йормакка, Ниеми) – 10:58 (5x5), 1:3 – Маннинен (Грант, Мозес) – 21:52 (5x5), 1:4 – Столлери (Маннинен, Йенсен) – 28:15 (5x5), 2:4 – Шор – 48:32 (5x5), 2:5 – Норман (О'Нилл, Лёв) – 51:02 (5x5), 3:5 – Шор (Мертл, Витасек) – 53:29 (5x5)

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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