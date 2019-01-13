«Йокерит» на выезде переиграл «Куньлунь», Маннинен и Шор оформили по хет-трику

«Йокерит» победил «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Лаури Марьямяки.

Главным героем матча стал форвард гостей Сакари Маннинен, в его активе хет-трик. Ещё по одному разу в составе победителей отличились Сами Лепистё и Джон Норман. В составе хозяев солировал Дрю Шор, забросивший все три шайбы команды Юсси Таполы.

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Шуты» прервали двухматчевую серию поражений. «Драконы» продолжают чередовать победу с поражением.