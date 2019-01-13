«Северсталь» выиграла пять матчей из последних шести

«Амур» проиграл «Северстали» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу команды Андрея Разина.

Череповецкий клуб впервые в сезоне сумел выиграть четыре матча подряд, а на шестиматчевом отрезке одержано пять побед. Подопечные Разина занимают 10-е место на Западе, набрав 34 очка после 48 матчей.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте первого периода, отличился Вячеслав Ушенин. Спустя три минуты Алексей Михнов восстановил равновесие. Во втором периоде Иван Лекомцев вывел гостей вперёд, однако удержать преимущество до конца основного времени «Северстали» не удалось. За пять минут до конца третьего периода Владислав Ушенин реализовал большинство и перевёл игру в овертайм. В серии буллитов гостям победу принёс всё тот же Михнов.