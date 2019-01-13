Бурков: менеджеры «Авангарда» не жили в Омске, боюсь, клуб не вернётся

Губернатор Омской области Александр Бурков выразил обеспокоенность по поводу возвращения «Авангарда» в Омск. Из-за аварийного состояния спорткомплекса «Арена-Омск» хоккеисты сейчас играют в городе Балашихе Московской области.

По словам Буркова, «ястребы» гарантированно вернутся, если будет принято решение о проведении в Омске части матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Если мы на федеральном уровне зафиксируем дату — 2023 год, то мы «Газпром нефть» подвигнем реализовывать проект по реконструкции «Арены Омск». Сегодня я тоже боюсь, что «Авангард» не вернётся в Омск, потому что все менеджеры клуба — москвичи или питерцы, они не жили в Омске и, может быть, не имеют такого желания. Это шаг, чтобы их гарантированно вернуть на территорию Омска», — цитирует Буркова «Омскинформ».