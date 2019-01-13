«Эдмонтон» — «Аризона»: форвард гостей разбил лицо в кровь, забрасывая шайбу

«Аризона Койотс» переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Главным действующим лицом матча стал нападающий «Аризоны» Конор Гарленд. При счёте 1:1 «Аризоне» удалось забросить шайбу. Защитник «Койотс» Джордан Истерле сделал мощный бросок, после которого шайба попала в лицо Гарленду и влетела в сетку ворот. Лицо Конора было разбито в кровь.

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22-летний нападающий проявил настоящее мужество и вернулся на лёд. Более того, на 41-й минуте Гарленд оформил дубль, принеся победу «Аризоне». Конор стал первым новичком в истории «Койотс», забивавшим в четырёх матчах подряд. В этих играх на его счету шесть голов.