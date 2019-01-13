Квартальнов: игра с «Адмиралом» была равной, мы лучше реализовали моменты

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

«Наверное, скажу, что игра все-таки была равная. Много моментов было и у «Адмирала», и у нас. Мне кажется, сегодня мы были чуть лучше в реализации моментов. Это сказалось. А так, мне кажется, была равная-равная игра», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Адмирала».

Счёт был открыт на последней минуте стартового периода, отличился Андрей Локтионов. Лидер гостей воспользовался грубейшей ошибкой вратаря «Адмирала» Антона Красоткина. В начале второго периода Владимир Бутузов восстановил равновесие, но ещё до перерыва гостям удалось создать весомый задел в счёте. Вперёд «Локомотив» вывел Егор Аверин, а незадолго до перерыва Кирилл Слепец забросил первую шайбу за карьеру в КХЛ. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Брэндона Козуна ответил Константин Глазачев.