Форвард «Сибири» Никита Шашков забил гол в первом матче после МЧМ-2019

«Салават Юлаев» играет с «Сибирью» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (1:1, идёт первый период).

Счёт был открыт на пятой минуте стартового периода, отличился Линус Умарк. Спустя четыре минуты равновесие восстановил Никита Шашков. Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019 года проводит первый матч после возвращения из Канады. В этом сезоне на счету 19-летнего нападающего 3 (3+0) очка в 14 матчах «регулярки».

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов — Климонтов, Принс — Брюле— Пельтола;

Морозов — Игнатович, Михайлов— Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Казаков — Романцев— Шаров;

Наумов, Первушин — Пешехонов— Шашков, Яковлев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Сергиенко— Гареев, Рыбин— Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.