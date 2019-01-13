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Сборная Канады победила США в финале женского МЧМ-2019

Сборная Канады победила США в финале женского МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады выиграла молодёжный чемпионат мира 2019 года среди женских команд. В финале канадки встречались со сборной США. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу представительниц «кленового листа».

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, однако уже на первой минуте овертайма Канада вырвала победу. Победную шайбу забросила Алекси Гуэй.

Женская сборная России потерпела поражение в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 0:3. Лучшим игроком матча за третье место в составе российской команды стала Илона Маркова. По итогам турнира лучшими игроками в сборной России признаны Елена Мезенцева, Илона Маркова и Елена Проворова.

Женская сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019
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