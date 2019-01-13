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Илона Маркова включена в символическую сборную ЖМЧМ-2019

Илона Маркова включена в символическую сборную ЖМЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады выиграла молодёжный чемпионат мира 2019 года среди женских команд. В финале канадки встречались со сборной США. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу представительниц «кленового листа».

Хоккеистка сборной России Илона Маркова включена в символическую сборную ЖМЧМ-2019. Туда вошли голкипер сборной Швейцарии Саския Маурер, защитники Алекси Гуэй (сборная Канады) и Нелли Лехтинен (сборная Финляндии), а также нападающие Элиза Холопайнен (сборная Финляндии) и Кэти Кнолль (сборная США).

Маурер была признана лучшим вратарём турнира, Гуэй — защитником, а Холопайнен — нападающим. Самый ценный игрок турнира — Рэйган Кирк (Канада).

Женская сборная России потерпела поражение в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 0:3.

Сборная Канады победила США в финале женского МЧМ-2019
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