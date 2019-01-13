«Зимняя классика» чемпионата Германии собрала почти 50 тыс. зрителей

«Кёльн» выиграл у «Дюссельдорфа» в матче «Зимней классики» в регулярном сезоне чемпионата Германии. Матч проходил в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» и завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев. Игру посетили 47 тысяч зрителей.

В составе гостей отличились бывшие игроки КХЛ Колби Геноуэй и Феликс Шюц. Победу хозяевам принёс Джон Генрион.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Шимона Шемберга.

1 января 2019 года «Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» в регулярном сезоне НХЛ. Матч проходил в Индиане на стадионе «Нотр-Дам» и завершился со счётом 4:2 в пользу номинальных гостей. Игру посетили 76 126 зрителей. Этот матч занял четвёртое место по зрительской аудитории хоккейных встреч. Мировой рекорд принадлежит матчу на стадионе по американскому футболу «Мичиган Стэдиум» в Энн Арборе. В 2010 году там прошла игра между студенческими командами Мичиганского университета и университета штата Мичиган. А тремя годами позже там же состоялась игра «Детройта» с «Торонто», оба раза была зафиксирована посещаемость 104 173 человека.