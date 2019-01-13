Арт. Галимов — о МЧМ-2019: на стартовом вбрасывании с Канадой тряслись руки

Нападающий «Ак Барса» и молодёжной сборной России Артём Галимов поделился впечатлениями от молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Матч с Канадой? Подкатываюсь на стартовое вбрасывание, и у меня трясутся руки, если уж по-честному говорить. Вбрасывание я не выиграл, и это единственный матч на турнире, где я проиграл на точке в начале игры. Потом началась силовая борьба, более-менее вкатились и играли уже без мандража. Очень хороший матч получился, много единоборств. Они нас, конечно, цепляли и словесно, и тычками, и мы им отвечали. Понятно, что нужно играть жёстко, мы тоже старались жёстко идти в борьбу. Но когда бьют исподтишка, тычут клюшкой – это неприятно.

В полуфинале нам не хватило везения, хоккейный бог был на стороне соперника. Хоть мы и перебросали их, перебили, играли больше в чужой зоне. У них тоже были моменты, конечно, но мы были лучше. Там по ленточке прокатилась шайба, тут в штангу попала, там в черенок клюшки. Должны были выиграть. Было обидно, все плакали. Пришли домой, делать было вообще нечего – все в телефонах, нам пишут слова поддержки. Мы даже не отвечали никому, но потом выспались, провели собрание, тренеры сказали: «Ребята, не получилось исполнить мечту, но за третье место нужно выходить и биться.

Мог сыграть лучше, где-то отдать, в пустые ворота не попал в одной игре. Но тренеры похвалили, сказали, что мы свою работу сделали. Наша работа — меньшинство и игра «пять на пять». В большинстве команда нацелена на атаку, и мы это понимали: выходят все лидеры, стремятся забить, а в оборону не очень стремятся. Весь секрет – в Кирилле Слепце, который убегал каждый раз. Главное, вовремя отдать ему», — цитирует Галимова официальный сайт клуба.