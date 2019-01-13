Андриевский: после челленджа в игре с «Северсталью» решили ввести радиосвязь

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу в игре с «Салаватом Юлаевым» (4:2).



«Хочу поблагодарить ребят за игру. Победа нужна была как воздух. Серьёзно готовились к игре, «Салават» находится на ходу. Понравилось, что как команда мы очень хорошо смотрелись. Что-то после Нового года у нас не очень сразу пошло. Такое ощущение, что мы вернулись назад. Команду выбила из колеи первая минута второго периода матча со «Спартаком».



Раньше связь с тренером, который сидит на трибуне, у нас была глазами, а теперь, после челленджа в игре с «Северсталью», решили сделать другую — радио. Именно с этим связано появление Алексея Кривченкова на лавке.



Мы бы с радостью дали отдохнуть Морозову, прежде всего эмоционально, но нам понравилось, как Илья играл после пропущенной шайбы», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» переиграла «Салават Юлаев» и прервала серию из четырёх поражений