Цулыгин: Шэн получит свой шанс, ему нужно отдаваться тренировкам

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:4).



«Для «Сибири» матч получился хорошим, играли самоотверженно, боролись. Мы тоже не отставали в этом компоненте, но, к сожалению, индивидуальные ошибки привели к поражению. Исправить их мы не смогли.



Когда получит свой шанс Павел Шэн, который сегодня был в заявке, но не сыграл? Свой шанс у него будет. Всё, что ему нужно сделать, это правильно тренироваться, полностью отдаваться тренировкам, а когда представится шанс, использовать его», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одержала первую победу в новом году и прервала серию из четырёх поражений, а «Салават» — из четырёх побед.