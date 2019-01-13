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Цулыгин: Шэн получит свой шанс, ему нужно отдаваться тренировкам

Цулыгин: Шэн получит свой шанс, ему нужно отдаваться тренировкам
Хоккей / КХЛ

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:4).

«Для «Сибири» матч получился хорошим, играли самоотверженно, боролись. Мы тоже не отставали в этом компоненте, но, к сожалению, индивидуальные ошибки привели к поражению. Исправить их мы не смогли.

Когда получит свой шанс Павел Шэн, который сегодня был в заявке, но не сыграл? Свой шанс у него будет. Всё, что ему нужно сделать, это правильно тренироваться, полностью отдаваться тренировкам, а когда представится шанс, использовать его», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одержала первую победу в новом году и прервала серию из четырёх поражений, а «Салават» — из четырёх побед.

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