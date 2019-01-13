Метсола: перемены в руководстве на игроков не влияют, это не наш бизнес

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал итоги выездного матча с новосибирской «Сибирью» (4:2).



«Очень тяжёлое поражение. Мы смогли сравнять после того, как пропустили второй гол, но этот штрафной бросок в мои ворота всё испортил. Это был момент, в котором решилась судьба матча. Что поделать, теперь нужно поскорей забыть эту игру и думать о следующей встрече, которая уже послезавтра.



Был ли шанс спасти команду на буллите Миловзорова? Конечно. Шанс всегда есть, штрафной бросок — это всегда дуэль вратаря и нападающего. Увы, был хороший бросок. Тяжело ли играть при таком жёстком расписании? Мне нравится играть, но, конечно, бывает тяжело, когда матчи идут подряд, без перерыва. Ещё две игры — и будет небольшая пауза. Сможем немного отдохнуть и перезарядить батареи перед остатком регулярного чемпионата.



У «Сибири» было часовое собрание после провального матча с «Северсталью»? Когда проходят такие собрания, то, конечно, команда хочет после этого показать максимум в следующей игре. Считаю, новосибирцы отыграли сегодня очень здорово, солидно, создавали моменты. У нас они тоже были, но чуть-чуть не хватило.



Чувствуются ли какие-то изменения после перестановок в руководстве команды? Нет. Мы, хоккеисты, концентрируемся только на игре, на действиях на льду. Менеджмент — это не наше дело, не наш бизнес», — сказал Метсола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Революция в Уфе. Что будет с «Салаватом» после смены руководства? Перед клубом по-прежнему ставят максимальные задачи.