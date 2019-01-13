Миловзоров: чтобы попасть в плей-офф, «Сибирь» должна никому не проиграть

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал победу в игре с «Салаватом Юлаевым» (4:2).



«Не могу выдавать всю внутреннюю кухню, но когда случается неудача, она пробивает команду психологически. Потом трудно снова начать правильно делать простые вещи: выигранное единоборство, надёжный вывод шайбы из зоны. К сожалению, после Нового года мы в этом уступали в каждой игре. Нас подбила игра со «Спартаком», но надо идти дальше, у команды будет новый шанс исправиться. Необходимо останавливать снежный ком вместе с нашими прекрасными болельщиками.



Почему «Сибирь» обыгрывает лидеров, но уступает конкурентам? Причина в психологии победителя, о которой все говорят. Это не просто слова. Ты должен быть мотивирован вне зависимости от соперника. С другой стороны, у профессионалов не может быть отговорок. На нас приходят смотреть люди, мы не имеем права просто кататься, ползать.



Плей-офф — это цель, ради которой мы потеем и трудимся на предсезонке. Но если быть реалистом, то это очень сложная задача. Отрыв большой, чтобы его ликвидировать должно многое сложиться. Нужно идти от матча к матчу, как это мы сделали сегодня. «Сибирь» должна в каждой оставшейся игре никому не уступить, только так случаются чудеса», — сказал Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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